Mondiale per club, delude l'Inter: solo 1-1 col Monterrey all'esordio

Mondiale per Club

Oggi alle 07:55 Mondiale per Club

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'Inter non va oltre l'1-1 contro i messicani del Monterrey, nella prima delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club. Nello stadio californiano Rose Bowl di Pasadena, i messicani sono passati in vantaggio al 25' con Sergio Ramos e i nerazzurri hanno pareggiato al 42' con Lautaro Martinez.

Nell'altra partita del torneo giocata nella notte italiana, i sudafricani del Mamelodi hanno battuto 1-0 i sudcoreani dell'Ulsan. Oggi pomeriggio il Manchester City affronta i marocchini del Wydad, mentre stasera il Real Madrid sfida i sauditi dell'Al Hilal allenati da Simone Inzaghi. Domani l'esordio della Juventus, contro gli emiratini dell'Al Ain. (ANSA).