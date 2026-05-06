50 mila dollari per guardare i Mondiali: Fox Sports apre una posizione di lavoro speciale

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Fox Sports mette in palio 50.000 dollari in occasione dei Mondiali che si disputeranno in USA, Canada e Messico: il premio andrà ad un appassionato disposto a guardare ogni singola partita della Coppa del Mondo. L'emittente ha lanciato la ricerca del suo "spettatore professionista": un'opportunità unica nella vita che avrà un solo obbligo: vedere tutti i 104 match previsti nei 39 giorni del torneo. Il prescelto avrà a disposizione un ufficio personale completamente attrezzato all'interno di uno spazio progettato ad hoc nel cuore di Times Square, a New York.

Per tutta la durata della competizione, i passanti potranno osservare in tempo reale il fortunato tifoso mentre vive le emozioni di ogni gol, parata e sconfitta, seguendo l'azione in diretta mondiale. Il Mondiale andrà dall’11 giugno al 19 luglio: il lavoro inizierà una settimana prima e finirà una settimana dopo la chiusura del torneo. Una prova dura, con 200 ore abbondanti di calcio giocato da guardare nel giro di un mese e mezzo, ma ben pagata.