Addio a Savoldi: stasera minuto di raccoglimento prima di Italia-Irlanda del Nord
Il calcio italiano piange in queste ore la scomparsa di Beppe Savoldi. Anche la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso renderà omaggio all’iconico ex attaccante, figura simbolo di club come Bologna e Napoli, oltre che dell’Atalanta, squadra in cui aveva sia iniziato sia concluso la propria carriera da calciatore.
Il minuto di raccoglimento prima di Italia-Irlanda del Nord
La FIGC, dopo aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione dalla UEFA, ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Savoldi immediatamente prima della sfida tra Italia e Irlanda del Nord. L’incontro, valido come semifinale dei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali per l’area europea, si giocherà alla New Balance Arena, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.
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