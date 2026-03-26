Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Politano c’è, out Buongiorno! Le scelte di Gattuso
Sono ufficiali le formazioni di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Non ci sono sorprese tra gli azzurri, con tutte le scelte già previste alla vigilia confermate per una sfida decisiva nel percorso verso il Mondiale.
Le scelte di Gattuso
In difesa sarà presente dal primo minuto Alessandro Bastoni, mentre in attacco viene confermata la coppia formata da Moise Kean e Mateo Retegui. Buone notizie anche per Matteo Politano, che ha recuperato ed è stato schierato titolare come esterno di centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali:
Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
Irlanda del Nord (5-4-1) - P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Commissario tecnico: Michael O'Neill.
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