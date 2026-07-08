Ancelotti, flop al Mondiale con il Brasile: l'annuncio sul suo futuro da ct

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Ancelotti e il Brasile avanti insieme: accordo per proseguire il progetto

Carlo Ancelotti e la Federazione brasiliana hanno raggiunto un’intesa per rispettare gli accordi già stabiliti e continuare il percorso iniziato insieme. Il tecnico italiano resterà alla guida della Seleção, confermando la volontà delle parti di dare continuità al progetto tecnico avviato con l’obiettivo di riportare il Brasile ai vertici del calcio internazionale. Lo fa sapere Fabrizio Romano su X.

La ricostruzione della Seleção passa da Ancelotti

Il commissario tecnico avrà il compito di guidare la fase di rinnovamento della nazionale brasiliana in vista dei prossimi grandi appuntamenti. La Federazione punta sulla sua esperienza e sulla sua capacità di gestione per costruire una squadra competitiva in prospettiva dei Mondiali e della Copa América. Ancelotti lavorerà quindi alla nuova identità della Seleção, con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti e ritrovare risultati importanti nelle competizioni internazionali.