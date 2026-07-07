Mondiali, clamoroso Argentina! Ribalta l’Egitto da 0-2 a 3-2 e vola ai quarti

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L’Argentina rischia l’eliminazione contro l'Egitto, avanti di due gol a pochi minuti dalla fine. Messi e compagni completano una rimonta incredibile

L’Argentina ha rischiato una clamorosa eliminazione dal Mondiale contro l’Egitto, capace di mettere in grande difficoltà la squadra sudamericana con una prestazione difensiva quasi perfetta. A dieci minuti dalla fine, i Faraoni erano avanti di due gol e sembravano avviati verso un’impresa storica, ma l’Albiceleste ha trovato la forza per reagire segnando tre reti e conquistando un posto ai quarti di finale. A sorpresa, l’Egitto chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Yasser, autore di un colpo di testa preciso sugli sviluppi dell’assist di Lashin, dopo aver superato Lisandro Martinez. L’Argentina ha subito l’opportunità di pareggiare con un calcio di rigore conquistato per un fallo su Tagliafico, ma Messi spreca dagli undici metri calciando centrale e a mezza altezza: Shobeir respinge senza difficoltà. I sudamericani continuano a creare occasioni, ma Mac Allister e Alvarez trovano sulla loro strada il portiere egiziano, mentre Messi viene fermato dal palo.

Messi guida la rimonta: l’Argentina ribalta l’Egitto nel finale

Nella ripresa l’Argentina continua a premere, ma l’Egitto si difende compatto negli ultimi trenta metri, concedendo poco e affidandosi alle ripartenze. Proprio da un contropiede nasce il possibile raddoppio dei Faraoni con Ziko, ma il gol viene annullato dal VAR per un fallo nella fase iniziale dell’azione. Poco dopo, però, l’Egitto trova nuovamente la rete con lo stesso schema. Salah recupera palla nella propria metà campo e serve Hassan, bravo a superare Enzo Fernandez e a mettere al centro per Ziko, che deve solo depositare il pallone in rete. Questa volta il gol è regolare e porta gli africani sul 2-0. La reazione dell’Argentina è immediata: Romero sfrutta un errore della difesa egiziana e accorcia le distanze di testa battendo Shobeir. Poi sale in cattedra Lionel Messi, che dopo l’assist per il primo gol trova anche la rete del pareggio a pochi minuti dal termine. L’azione nasce da una sforbiciata tentata da Lautaro Martinez, trasformata in assist per Montiel, che serve Messi: il numero 10 calcia di prima intenzione e supera il portiere egiziano, che tocca il pallone senza riuscire a evitare il 2-2. Nel recupero arriva il sorpasso definitivo. L’Argentina colpisce in contropiede con Lautaro Martinez, che aspetta l’inserimento di Enzo Fernandez e lo serve in area: il centrocampista del Chelsea incrocia perfettamente sul secondo palo e firma il 3-2 che completa una rimonta incredibile e regala ai campioni del mondo in carica la qualificazione ai quarti di finale.