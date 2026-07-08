Mondiali, Colombia eliminata! La Svizzera passa ai rigori: sfiderà l'Argentina ai quarti

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La Svizzera batte la Colombia ai calci di rigore e torna ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta dal 1954. Decisivo Gregor Kobel

La Svizzera scrive una pagina di storia e interrompe un digiuno lungo 72 anni. La nazionale guidata da Yakin supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato tra tempi regolamentari e supplementari e conquista l'accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026, traguardo che mancava dall'edizione casalinga del 1954. Dopo quattro eliminazioni consecutive agli ottavi, gli elvetici sfideranno ora l'Argentina. La sfida di Vancouver è intensa ed equilibrata fin dai primi minuti. La Colombia costruisce la prima occasione con Puerta, ma Kobel risponde con un grande intervento. La Svizzera cresce progressivamente e va vicina al vantaggio con Rieder e Ndoye, trovando però un attento Vargas. Nel finale del primo tempo i sudamericani tornano a rendersi pericolosi con Suarez e Luis Díaz, senza riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa è ancora la formazione di Yakin a partire meglio: Sow sfiora l'1-0 e Rieder colpisce l'esterno della rete su punizione, mentre dall'altra parte Luis Díaz e Suarez impegnano solo relativamente Kobel. Nel finale dei tempi regolamentari non mancano tensione e proteste per un contatto tra Ndoye e Campaz nell'area svizzera, giudicato regolare dal direttore di gara.

Kobel decisivo ai rigori, Vargas firma la qualificazione

Nei tempi supplementari le occasioni aumentano da entrambe le parti. Al 98' Lucumí colpisce la traversa di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre poco dopo Campaz costringe Kobel a un nuovo intervento. La Svizzera risponde con Amdouni, che si vede negare il gol da un grande riflesso di Vargas, prima che Quintero e Xhaka sfiorino il bersaglio nel secondo tempo supplementare. Al 115', infine, Campaz spreca la più grande occasione della partita, calciando alto a tu per tu con Kobel.

La qualificazione si decide così ai calci di rigore. Dopo le trasformazioni iniziali di Quintero e Xhaka, Kobel ipnotizza Davinson Sánchez, permettendo ad Amdouni di portare avanti la Svizzera. L'errore di Akanji rimette momentaneamente in equilibrio la serie, ma il portiere elvetico si supera ancora neutralizzando il tiro di Hernández. Itten realizza il proprio penalty, Luis Díaz tiene vive le speranze della Colombia, ma Ruben Vargas non sbaglia l'ultimo tiro dal dischetto e regala alla Svizzera uno storico ritorno tra le migliori otto del mondo. Ora sulla strada degli uomini di Yakin c'è l'Argentina.