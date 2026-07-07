Argentina ai quarti, Ct Egitto attacca: "Gara truccata! Non vedrò più una partita"

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Hossam Hassan, commissario tecnico dell’Egitto, ha duramente contestato la sconfitta contro l’Argentina, accusando la FIFA

Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Argentina, il commissario tecnico dell’Egitto Hossam Hassan ha espresso tutta la sua amarezza in conferenza stampa, contestando alcune decisioni arbitrali e la gestione della gara. Il ct dei Faraoni ha rivendicato la prestazione della sua squadra, arrivando a mettere in dubbio la regolarità dell’incontro “Siamo stati la squadra migliore. Quello che è successo non è stato giusto. Magari la FIFA vuole che Messi rimanga nel torneo per alcune ragioni di marketing. Dirò quello che penso, a prescindere dalle conseguenze: questa è stata chiaramente una partita truccata e il mondo intero l’ha visto. E voglio aggiungere un’altra cosa: se vogliono così tanto che vinca l’Argentina, perché convocare tutti per partecipare?”.

Hossam Hassan attacca anche la FIFA: “Non guarderò più una partita di questo torneo”

Il tecnico egiziano ha poi criticato anche la programmazione della competizione, sottolineando le difficoltà affrontate dalla sua squadra: “Molti aspetti negativi, oggi abbiamo giocato due partite. Perché si programma a mezzogiorno quando si giocano solamente due gare oggi? Solo due, perché non si è potuto programmare per le sei del pomeriggio? Molte gare sono iniziate a quel momento. Noi camminiamo con la testa molto alta, dimostra una mancanza di credibilità, però sono orgoglioso di essere del mondo arabo”.

Nonostante la delusione, Hossam Hassan ha elogiato i propri giocatori: “Ho detto ai giocatori che sono stato molto felice della loro prestazione. Perché stiamo crescendo, potremmo giocarcela contro ogni avversario, a patto che ci siano decisioni giuste”.

Infine, il ct ha raccontato il confronto avuto con l’arbitro: “Gli ho detto che è stata una decisione ingiusta. A volte si nasconde qualcosa ed è quello che mi è parso durante quella conversazione. Io prometto che non continuerò a vedere le partite della FIFA. Non ne guarderò più un’altra di questo torneo”.