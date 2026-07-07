Egitto, lo sfogo di Ziko: “Mondiale truccato. L'arbitro ci fermava e zittiva di continuo!”

vedi letture

Mostafa Ziko, autore del momentaneo 2-0 dell’Egitto contro l’Argentina, ha criticato duramente l’arbitraggio di François Letexier dopo l’eliminazione

“Congratulazioni all'Argentina per la vittoria del Mondiale: il torneo era già truccato, non avevano bisogno di altro”. Mostafa Ziko, autore del momentaneo 2-0 dell’Egitto negli ottavi di finale contro l’Albiceleste, non ha nascosto la propria amarezza dopo la sconfitta per 3-2 maturata al termine di una rimonta incredibile. L’esterno dei faraoni ha puntato il dito contro l’arbitraggio di François Letexier, contestando in particolare l’annullamento di un suo gol prima del raddoppio e altre decisioni prese nel corso della partita.

Ziko attacca Letexier: “È stato ingiusto dall’inizio”

Il giocatore egiziano ha criticato duramente il direttore di gara francese, accusandolo di aver favorito l’Argentina per tutta la durata dell’incontro: “L'arbitro è stato ingiusto, ingiusto, ingiusto! François è stato a loro favore dall'inizio”. Ziko ha poi aggiunto: “Ha cercato costantemente di fermarci e in campo ci zittiva di continuo”. Il sogno dell’Egitto e di Mohamed Salah e compagni si è così interrotto a un passo dai quarti di finale, dopo una prestazione di grande intensità contro i campioni del mondo in carica. La squadra africana ha sfiorato l’impresa, ma ha dovuto arrendersi alla rimonta dell’Argentina.