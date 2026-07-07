Ufficiale Svizzera-Colombia, annunciate le formazioni ufficiali: chi passa sfida l’Argentina

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Svizzera e Colombia si affrontano nell’ultimo ottavo di finale del Mondiale 2026. Ecco le formazioni ufficiali di Yakin e Lorenzo

Si completa questa sera il quadro degli ottavi di finale del Mondiale 2026 con la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle ore 22 italiane al BC Place di Vancouver. Le due nazionali si contendono l’ultimo posto disponibile per i quarti di finale. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Barton.

Svizzera-Colombia, le formazioni ufficiali

La Svizzera scende in campo con il 4-3-3: tra i pali ci sarà Gregor Kobel, con una linea difensiva composta da Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo spazio a Xhaka, Freuler e Jashari, mentre in attacco Embolo sarà il riferimento centrale, affiancato da Ndoye e Rieder. Anche la Colombia si affida a un 4-3-3. Néstor Lorenzo schiererà Vargas in porta, con Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica a comporre il reparto arretrato. Il centrocampo sarà formato da Arias, Lerma e Puerta, mentre il tridente offensivo vedrà Luis Suárez al centro, supportato da Luis Díaz e James Rodríguez sugli esterni. La vincente della sfida tra Svizzera e Colombia affronterà ai quarti di finale l'Argentina.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Jashari; Ndoye, Ebolo, Rieder. Ct: Murat Yakin

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Arias, Puerta, Lerma; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo