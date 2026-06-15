Arabia Saudita-Uruguay, le formazioni ufficiali: Olivera e Nunez dal 1'
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Arabia Saudita ed Uruguay, valido per il primo turno del Gruppo H dei Mondiali 2026. Nei verdi, il ct Georgios Donis opta per un 4-4-2 con il duo d'attacco composto da Al Juwayr e Al Buraikan. La nazionale di Marcelo Bielsa si schiera a specchio: titolare Mathias Olivera, difensore del Napoli, nel ruolo di centrale difensivo sinistro; in attacco c'è Darwin Nunez.
Di seguito le formazioni ufficiali:
ARABIA SAUDITA (4-4-2): Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Abu Al Shamat, Kanno, Al Khaibari, Al Dawsari; Al Juwayr, Al Buraikan. Commissario tecnico: Georgios Donis
URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Vina; Valverde, Ugarte, Bentancur, Araujo; Vinas, Nunez. Commissario tecnico: Marcelo Bielsa
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