Lukaku verso l'addio, Schira: "Il belga e il Napoli lavorano a una soluzione"
Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sull'interesse di club della MLS, dell'Arabia Saudita e della Turchia, arrivano nuovi aggiornamenti dal giornalista Nicolò Schira, che confermano come il centravanti belga sia sempre più vicino alla separazione dal club partenopeo.
Schira: "Lukaku è pronto a partire"
Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato sul proprio account X, "Romelu Lukaku e il Napoli stanno lavorando per trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Big Rom è pronto a partire". Una presa di posizione che conferma come il club azzurro e l'entourage del giocatore siano al lavoro per individuare la destinazione migliore, con l'obiettivo di chiudere l'operazione nelle prossime settimane e consentire al Napoli di completare il reparto offensivo.
Romelu #Lukaku and #Napoli are working to find a solution satisfactory to all. Big Rom is ready to leave. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2026
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