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Argentina-Austria, le formazioni: Molina titolare, davanti Messi-Lautaro

Argentina-Austria, le formazioni: Molina titolare, davanti Messi-LautaroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:03Mondiali
di Pierpaolo Matrone

Di seguito le formazioni ufficiali di Argentina-Austria, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez. Ct. Scaloni

AUSTRIA (4-3-1-2): A Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, Schlager, Wanner; Sabitzer; Schmid, Gregoritsch. Ct. Rangnick