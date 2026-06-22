Ufficiale
Argentina-Austria, le formazioni: Molina titolare, davanti Messi-Lautaro
TuttoNapoli.net
Di seguito le formazioni ufficiali di Argentina-Austria, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali.
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez. Ct. Scaloni
AUSTRIA (4-3-1-2): A Schlager; Laimer, Posch, Danso, Alaba; Seiwald, Schlager, Wanner; Sabitzer; Schmid, Gregoritsch. Ct. Rangnick
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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