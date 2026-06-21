Uruguay-Capo Verde, le formazioni ufficiali: Olivera titolare al centro della difesa
Dopo Belgio-Iran, sfida che ha visto in campo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku sotto gli occhi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il Mondiale torna a parlare azzurro con Mathias Olivera. Il difensore del Napoli è stato infatti scelto dal commissario tecnico Marcelo Bielsa per partire titolare nella delicata sfida tra Uruguay e Capo Verde, in programma alle 00.00 italiane.
Uruguay, occasione per agganciare la Spagna: le formazioni ufficiali
La Celeste ha l'opportunità di dare una svolta al proprio cammino nel Gruppo H. Dopo i risultati della giornata, la classifica vede la Spagna al comando con 4 punti, mentre Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde inseguono a quota 1. Una vittoria permetterebbe alla formazione di Bielsa di raggiungere gli spagnoli in vetta e avvicinare sensibilmente la qualificazione alla fase successiva. Di seguito le formazioni ufficiali.
URUGUAY (4-2-3-1): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bennacer; Canobbio, Valverde, Araujo; Vinas.
A disposizione: Rodriguez, Nunez, Martienz, Pellistri, Piquerez, Gimenez, Vina, de la Cruz, Aguirre, Zalazar, Bueno, Mele, Rochet.
CT Bielsa
CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Borges, Cabral; Pina; Arcanjo, Mendes, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.
A disposizione: Dos Santos, Livramento, D. Duarte, Varela, Stopira, Semedo, Joao Paulo, J. Cabral, Pires, L. Duarte, Logan Costa, Marcio Rosa, Nuno Da Costa, Pina, W. Semedo.
CT Brito
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