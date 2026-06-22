Turchia già eliminata dai Mondiali, ma non cambia il CT: Montella verso la permanenza

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Il presidente federale Ibrahim Haciosmanoglu ha ribadito il suo totale appoggio a Montella.

L'avventura della Turchia al Mondiale si è conclusa nel peggiore dei modi. Quella che doveva essere la consacrazione definitiva di una nazionale tornata finalmente sulla scena internazionale dopo 24 anni di assenza si è trasformata in una delusione cocente: le sconfitte per 1-0 contro Australia e Paraguay hanno infatti condannato Calhanoglu e compagni a un'eliminazione anticipata, arrivata dopo appena due partite. Un flop che aveva messo sulla graticola il Commissario Tecnico Vincenzo Montella, bravissimo fino alla vigilia della Coppa del Mondo nel riportare la Turchia ai vertici del calcio mondiale ma incagliatosi sul più bello in due match dove i suoi hanno creato tantissimo senza riuscire a raccogliere niente. Nonostante ciò la federazione ha riconosciuto il valore del percorso intrapreso dal CT ed è pronta a rinnovargli la propria fiducia.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il presidente federale Ibrahim Haciosmanoglu ha ribadito il suo totale appoggio a Montella, che dunque proseguirà la sua avventura sulla panchina della Turchia. "Il calcio alle volte non ha una logica". Aveva commentato così a caldo Vincenzo Montella la clamorosa eliminazione, aggiungendo: "Se vogliamo parlare oggettivamente io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha valore ancora più importante oggi perché hanno fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte verso la porta. Concedendo pochissimo e l'avversario è riuscito a segnare, non mi era mai successo. Non è andata, mi dispiace tantissimo per il popolo turco perché aveva grandi aspettative. Mi dispiace per il Presidente che ci ha sostenuto sempre, in ultimo ma non per ultimo mi dispiace per i calciatori".