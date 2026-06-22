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Messi fa gol all'Austria ed entra nella storia: è il miglior marcatore di sempre ai Mondiali
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Lionel Messi entra nella storia prendendosi un altro primato nella sua incredibile ed inimitabile carriera: grazie al gol siglato pochi minuti fa contro l'Austria, diventa il miglior marcatore di sempre ai Mondiali. Con 17 reti segnate, la leggenda argentina supera Miroslav Klose che era il top-scorer prima di questa edizione del campionato del mondo: la "Pulga" lo aveva raggiunto grazie alla tripletta all'Algeria, ed oggi ha firmato il sorpasso.
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