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Argentina-Egitto, le formazioni ufficiali: out Lautaro Martinez

Argentina-Egitto, le formazioni ufficiali: out Lautaro MartinezTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:00Mondiali
di Fabio Tarantino

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Argentina ed Egitto che si sfideranno nel settimo ottavo di finale del Mondiale a partire dalle ore 18.

Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Egitto (4-4-2): Shobeir; Hany, Rabia, Yasser, Hafez; Ashour, Lashin, Attia, Zico; Salah, Hassan. Commissario tecnico: Hossam Hassan.