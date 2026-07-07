Ufficiale
Argentina-Egitto, le formazioni ufficiali: out Lautaro Martinez
TuttoNapoli.net
Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Argentina ed Egitto che si sfideranno nel settimo ottavo di finale del Mondiale a partire dalle ore 18.
Argentina (4-4-2): Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.
Egitto (4-4-2): Shobeir; Hany, Rabia, Yasser, Hafez; Ashour, Lashin, Attia, Zico; Salah, Hassan. Commissario tecnico: Hossam Hassan.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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