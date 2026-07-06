Mondiali, Bonanni lancia la Norvegia: "È più forte dell'Inghilterra, può andare lontano"

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Mondiali, scoppia il caso Balogun e intanto la Norvegia elimina il Brasile: il commento dell'ex calciatore Massimo Bonanni

L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare i temi del giorno sul Mondiale. Di seguito le sue dichiarazioni: "Secondo me è stata gestita malissimo la cosa, sembra quasi che l'abbia fatto vedere proprio Trump che è successa una cosa del genere. lo la penso come tutti, è un precedente pericolosissimo che lascerà strascichi importanti, a meno che non si risolva togliendo questa revoca. Altrimenti diventerà tutto molto difficile, si perde la credibilità di chi ha creato questo Mondiale. Bisogna trovare una soluzione il prima possibile".

Quanto ti ha sorpreso l'eliminazione del Brasile?

"Non possono essere contenti, ma ho sempre pensato che la Norvegia potesse essere una sorpresa. leri lo ha confermato, è forte fisicamente, tecnicamente e tatticamente. La vedo molto bene e ha uno dei giocatori che sposta di più in assoluto, averlo o non averlo farà la differenza. La Norvegia potrà andare lontano, secondo me è più forte dell'Inghilterra. Ieri l'ho vista l'Inghilterra, è vero che era in inferiorità numerica ma negli ultimi 25 minuti non è mai uscita dalla sua area di rigore. Secondo me la Norvegia è più forte".