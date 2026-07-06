Mondiali, si spegne il sogno di CR7: la Spagna elimina il Portogallo al 91'
Termina sul risultato di 0-1 il match tra Portogallo e Spagna, valido per gli ottavi di finale del Mondiale. Si spegne il sogno di Cristiano Ronaldo: uno dei migliori calciatori di tutti i tempi alla sua ultima partecipazione a 41 anni non riesce a coronare l'ambizione di vincere anche un campionato del mondo. Dopo 91 minuti di una partita molto chiusa ed equilibrata, è arrivato Mikel Merino a rompere gli equilibri: inserimento a ricevere l'assist di Ferran Torres e finalizzazione lucida davanti al portiere. Avanza ai quarti di finale la Roja di Luis De La Fuente che incontrerà la vincente di USA-Belgio; finisce invece il percorso della nazionale di Roberto Martinez e CR7.
Mondiali, il tabellone dei quarti di finale:
Francia-Marocco
Spagna vs vincente USA-Belgio
Norvegia-Inghilterra
vincente Argentina-Egitto vs vincente Svizzera-Colombia
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
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