Ufficiale
USA-Belgio, le formazioni ufficiali: Garcia sorprende, fuori De Bruyne e Lukaku
TuttoNapoli.net
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra USA e Belgio, valido per gli ottavi di finale del Mondiale. Nei padroni di casa, il ct Mauricio Pochettino conferma l'undici della scorsa partita, compreso Balogun che era stato espulso ma poi graziato dalla FIFA. Nei Diavoli Rossi, Rudi Garcia a sorpresa lascia in panchina sia il capitano Kevin De Bruyne che Romelu Lukaku: al loro posto Lukebakio e De Ketelaere.
Le formazioni ufficiali di USA-BELGIO:
USA (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Tillman; Dest, Balogun, Pulisic.
Commissario tecnico: Mauricio Pochettino
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Raskin, Onana; Lukebakio, Tielemans, Trossard; De Ketelaere.
Commissario tecnico: Rudi Garcia
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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