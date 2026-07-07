Clamoroso, Lukaku è da record al Mondiale: 3 tiri e 3 gol!

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Tre tiri, tre gol al Mondiale per Romelu Lukaku. Bomber infallibile con il suo Belgio. Decisivo anche contro gli Usa con la rete del 4-1 e la conquista dei quarti di finale contro la Spagna in programma venerdì. Opta ricorda la statistica da record del centravanti di proprietà del Napoli. Lukaku aveva segnato già con Nuova Zelanda e Senegal e poi aveva propiziato l'autogol nell'1-1 all'esordio contro l'Egitto sempre dopo il suo ingresso in campo. Ecco la statistica e il post di Opta: