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Belgio-Egitto, le formazioni ufficiali: c'è De Bruyne! La scelta di Garcia su Lukaku

Belgio-Egitto, le formazioni ufficiali: c'è De Bruyne! La scelta di Garcia su LukakuTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Mondiali
di Davide Baratto
Mondiali 2026, Belgio-Egitto alle ore 21.00: Rudi Garcia conferma Kevin De Bruyne, mentre inizia dalla panchina Romelu Lukaku

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Belgio ed Egitto, valido per il primo turno del Gruppo G dei Mondiali 2026. Nei Diavoli Rossi, Rudi Garcia schiera titolare Kevin De Bruyne nel ruolo di trequartista, ai suoi lati Trossard e Doku e come perno centrale De Ketelaere. Parte dalla panchina Romelu Lukaku. Nella nazionale di Hossam Hassan, inamovibili Salah e Marmoush in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Commissario tecnico: Rudi Garcia

EGITTO (4-2-3-1): Shoubir; Hany, Ibrahim, Attia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Ashour, Zico; Marmoush. Commissario tecnico: Hossam Hassan