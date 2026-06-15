Ufficiale
Belgio-Egitto, le formazioni ufficiali: c'è De Bruyne! La scelta di Garcia su Lukaku
TuttoNapoli.net
Mondiali 2026, Belgio-Egitto alle ore 21.00: Rudi Garcia conferma Kevin De Bruyne, mentre inizia dalla panchina Romelu Lukaku
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Belgio ed Egitto, valido per il primo turno del Gruppo G dei Mondiali 2026. Nei Diavoli Rossi, Rudi Garcia schiera titolare Kevin De Bruyne nel ruolo di trequartista, ai suoi lati Trossard e Doku e come perno centrale De Ketelaere. Parte dalla panchina Romelu Lukaku. Nella nazionale di Hossam Hassan, inamovibili Salah e Marmoush in attacco.
Di seguito le formazioni ufficiali:
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Commissario tecnico: Rudi Garcia
EGITTO (4-2-3-1): Shoubir; Hany, Ibrahim, Attia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Ashour, Zico; Marmoush. Commissario tecnico: Hossam Hassan
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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