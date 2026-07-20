Ufficiale Belgio, Garcia non sarà più il ct: niente rinnovo dopo l'eliminazione al Mondiale

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Rudi Garcia lascia il Belgio: niente rinnovo dopo il Mondiale 2026.

Si chiude l'esperienza di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio. L'ex allenatore di Napoli e Roma non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 31 luglio, mettendo fine a un'avventura iniziata il 1° febbraio 2025, quando aveva raccolto l'eredità di Domenico Tedesco. Durante la sua gestione, i Diavoli Rossi hanno conquistato la permanenza nella Lega A di Nations League, ottenuto la qualificazione al Mondiale 2026 e raggiunto i quarti di finale della rassegna iridata, venendo eliminati dalla futura campione del mondo, la Spagna.

La Federazione prepara il nuovo ciclo

Il direttore sportivo della Federcalcio belga, Vincent Mannaert, ha ringraziato il tecnico francese per il lavoro svolto, definendolo protagonista di un "ruolo chiave nel rilancio della Nazionale", e ha annunciato l'avvio di un nuovo progetto: "Con il mio team ci stiamo preparando per un nuovo ciclo che comprende la nomina di un nuovo allenatore".

"Dopo aver discusso con la Federcalcio belga, abbiamo deciso di non prolungare l'eccellente percorso che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi", ha sottolineato Rudi Garcia ai canali ufficiali della RBFA. "Lascio il Belgio in Lega A della Nations League e tra le prime otto squadre al mondo. Vorrei ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale. Auguro al Belgio ogni successo nel proseguire la transizione generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare".