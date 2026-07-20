CT Spagna: "Sempre fedeli alla filosofia di gioco! Rodri da Pallone d'Oro..."

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Mondiale 2026, conferenza stampa Luis De La Fuente dopo la vittoria sull'Argentina

Luis De La Fuente, tecnico della Spagna, ha parlato in conferenza stampa al MetLife dopo la vittoria del Mondiale. "Provo un orgoglio immenso per questa generazione di calciatori cresciuti seguendo questa filosofia di gioco: restare fedeli all'idea, affinarla e dare l'esempio di unità e spirito familiare. Sono uomini esemplari e grandi giocatori dal talento eccezionale... Sono orgoglioso. Sono profondamente commosso. Se mi guardo indietro e penso a loro... abbiamo vinto tutto, assolutamente tutto, con questa generazione di giocatori".

Sulla partita

"Credo che la gara si sarebbe potuta decidere molto prima; le parate di Dibu ci hanno impedito di vincere o di passare in vantaggio prima. Ma è una finale mondiale e bisogna soffrire, anche contro dieci uomini; noi eravamo pronti a tutto".

Sulla vittoria

"Ho detto loro: 'Signori, abbiamo un appuntamento con la storia e dobbiamo essere i primi ad arrivarci'. Dopo la partita, alcuni giocatori mi hanno chiesto cosa restasse da vincere. Ho risposto: 'La partita di settembre'. Abbiamo ancora molto da vincere. E durante i tempi supplementari ho detto loro di continuare così, perché eravamo noi la squadra migliore. Rodri potrebbe vincere il Pallone d'Oro, ma lo stesso vale per altri giocatori che abbiamo in squadra. Ferran? La vita premia chi lavora sodo. Merita quello che gli è successo. Yamal Ha fatto un enorme sacrificio per la squadra, il che dimostra i valori che questa squadra incarna".