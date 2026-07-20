Spagna, che lezione al nostro calcio: gioco offensivo dà anche solidità, 1 solo gol subito

vedi letture

Una lezione che anche il nostro calcio dovrebbe recepire e fare finalmente uno step in avanti sul piano del gioco e della mentalità.

La Spagna è campione del mondo! Il trionfo della Spagna è passato principalmente dal gioco, che ha permesso non solo di dominare la metà campo e quindi le partite, ma anche di avere una straordinaria solidità difensiva. La Roja ha subito appena un gol nelle otto partite disputate durante il Mondiale 2026, la rete del Belgio firmata De Ketelaere nei quarti di finale (gara vinta 2-1 dalla Spagna).

Spagna record anche in fase difensiva

Si tratta del miglior dato mai fatto registrare da una nazionale vincitrice della competizione. Un percorso praticamente perfetto che conferma l'equilibrio della squadra e il peso determinante della fase difensiva nella conquista del titolo. Una lezione che anche il nostro calcio dovrebbe recepire e fare finalmente uno step in avanti sul piano del gioco e della mentalità.