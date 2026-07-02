Calcio in Tv, le gare di oggi: continuano i sedicesimi di finale
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Programma TV dei Mondiali 2026: orari e partite di Spagna, Portogallo e Svizzera.
In questo giovedì 2 luglio proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026 con i sedicesimi di finale partiti già ieri. Alle 21 vanno in campo Spagna e Austria. Nella notte le sfide tra Portogallo e Croazia e Svizzera-Algeria. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 2 LUGLIO
15.00 Croazia-Italia (Europei Under 19) - RAI SPORT
19.00 Serbia-Ucraina (Europei Under 19) - UEFA.TV
21.00 Spagna-Austria (Mondiali) - DAZN e RAI 1
VENERDÌ 3 LUGLIO
01.00 Portogallo-Croazia (Mondiali) - DAZN
05.00 Svizzera-Algeria (Mondiali) - DAZN
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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