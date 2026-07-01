Uragano Kane ribalta la RD Congo! Sarà Inghilterra-Messico agli ottavi
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Kane trascina l'Inghilterra agli ottavi con una doppietta contro una brillante RD Congo.
Harry Kane evita una clamorosa eliminazione all'Inghilterra e la trascina agli ottavi di finale del Mondiale con una doppietta nel 2-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. Gli africani sorprendono i Three Lions con un avvio perfetto e passano in vantaggio al 7' grazie a Cipenga, sfiorando anche il raddoppio con Wissa, mentre Mpasi è protagonista di una serie di interventi decisivi.
Gordon decisivo, Kane firma la qualificazione
Nella ripresa Tuchel cambia la partita con gli ingressi di Gordon e Saka. Al 75' l'esterno serve l'assist per l'1-1 di Kane, che nel finale completa la rimonta con un potente destro sotto la traversa. L'Inghilterra si qualifica così agli ottavi, mentre la RD Congo lascia il torneo tra gli applausi dopo una prestazione di altissimo livello.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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