Ufficiale Belgio-Senegal, le formazioni ufficiali: la scelta su Lukaku e De Bruyne

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Belgio e Senegal si giocano gli ottavi: ufficiali le scelte di Garcia e Thiaw.

È una sfida da dentro o fuori quella tra Belgio e Senegal, con in palio un posto negli ottavi di finale del Mondiale. Rudi Garcia si affida ai suoi uomini di maggiore esperienza e qualità, schierando Kevin De Bruyne alle spalle di Charles De Ketelaere, preferito ancora una volta a Romelu Lukaku nel 4-2-3-1. Sulle corsie offensive agiranno Doku e Trossard, mentre in mediana spazio alla coppia Tielemans-Vanaken. Davanti a Courtois, la linea difensiva sarà composta da Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper.

Il Senegal risponde con il collaudato 4-3-3 di Pape Bouna Thiaw, facendo affidamento sulla velocità e sull'intensità del tridente formato da Ndiaye, Ismaila Sarr e Sadio Mané. A centrocampo agiranno Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Habib Diarra, mentre tra i pali ci sarà Diaw, chiamato a sostituire l'infortunato Mendy. Sulla carta il Belgio parte favorito grazie al maggiore tasso tecnico, ma gli africani hanno già dimostrato nel torneo di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia.

SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs; Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Ismaila Sarr, Mané. Ct. Pape Bouna Thiaw.