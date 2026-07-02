Presentazione Allegri a Dimaro: uniche date a Napoli non convincono ADL

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Massimiliano Allegri arriverà a Napoli soltanto verso la fine della prossima settimana, ma la sua presentazione ufficiale resta ancora da definire. L'ipotesi di organizzare l'evento in città si è rivelata più complicata del previsto, anche a causa del calendario. Le uniche finestre disponibili sarebbero infatti sabato 11 o domenica 12 luglio, ma un appuntamento nel pieno di un fine settimana estivo non convince del tutto la società, si legge su Il Mattino, che preferisce evitare una cornice poco favorevole per un momento così significativo. Per questo motivo prende sempre più quota l'idea di rinviare la presentazione al ritiro di Dimaro.

Napoli verso il raduno e il ritiro

Lunedì, in occasione della presentazione della maglia del Centenario, sarà presente soltanto il presidente Aurelio De Laurentiis. In un primo momento il numero uno del Napoli aveva immaginato un ingresso scenografico insieme ad Allegri a bordo della Msc World Europa, ma il progetto è stato accantonato. L'inizio ufficiale della preparazione estiva è fissato per il 13 luglio a Castel Volturno, dove nel pomeriggio prenderà il via la prima fase della pre-season. I calciatori saranno suddivisi in sei gruppi per sostenere visite mediche e test atletici.