Lukaku segna e cambia la partita! Il Belgio fa 2-2 in rimonta e va ai supplementari

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Il Belgio rimonta il Senegal in due minuti: Lukaku e Tielemans riaprono tutto.

Due lampi improvvisi e a Seattle cambia tutto: il Belgio, a un passo dal baratro, riemerge con forza e rimette in piedi la sfida contro il Senegal. La squadra di Rudi Garcia accorcia prima con Romelu Lukaku, bravo a sfruttare il pallone recuperato sulla trequarti e il servizio dalla destra di Lukebakio. L'attaccante del Napoli si muove benissimo sul primo palo, anticipa il difensore e batte Diaw, riaprendo una partita che sembrava ormai indirizzata.

Tielemans completa la rimonta dopo il miracolo di Courtois

Il gol di Lukaku arriva pochi istanti dopo il possibile colpo del k.o. fallito da Mané, fermato da un intervento prodigioso di Courtois. E appena due minuti più tardi il Belgio trova addirittura il pareggio: Diaw sbaglia completamente l'uscita, Tielemans ne approfitta e di testa firma l'insperato 2-2. Una rimonta rapidissima che ribalta l'inerzia della gara e riaccende le speranze dei Red Devils che portano la sfida ai supplementari.