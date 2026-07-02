Lukaku dà il via ad una clamorosa rimonta: il Belgio ribalta il Senegal al 125' e vola agli ottavi!

vedi letture

Il Belgio ribalta il Senegal ai supplementari: decisivi Lukaku e Tielemans con una rimonta epica.

Il Belgio compie una delle rimonte più incredibili di questo Mondiale e conquista gli ottavi di finale battendo 3-2 il Senegal dopo i tempi supplementari. Sotto di due reti fino all'86', i Diavoli Rossi riaprono la partita nel giro di pochi minuti grazie ai gol di Romelu Lukaku e Youri Tielemans, prima che lo stesso centrocampista firmi dal dischetto il gol qualificazione nei supplementari. Una vittoria insperata per la squadra di Rudi Garcia, che evita una clamorosa eliminazione e ribalta una gara che sembrava ormai compromessa.

Sarr illude il Senegal, Tielemans completa la rimonta

Il Senegal parte fortissimo e sfiora subito il vantaggio con Ismaila Sarr, che colpisce il palo dopo un errore di Courtois. Lo stesso attaccante centra un altro legno di testa e, sulla respinta, arriva il gol del vantaggio africano. Nella ripresa è ancora Sarr a firmare il raddoppio, approfittando di un lancio lungo e battendo Courtois. Al 56' Garcia toglie De Bruyne e Doku, nel tentativo di dare una scossa alla squadra. Quando tutto sembra deciso, il Belgio cambia volto: Lukaku accorcia le distanze all'86', Tielemans firma il 2-2 due minuti più tardi e, nei tempi supplementari, si procura e realizza il rigore del definitivo 3-2. Il Senegal esce tra i rimpianti dopo aver accarezzato a lungo la qualificazione, mentre il Belgio prosegue il suo cammino con una rimonta destinata a entrare nella storia del torneo.