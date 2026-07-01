Vice Di Lorenzo, Sky: "Inter vicina al sorpasso per Khalaili, ecco l'alternativa"

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Di Marzio fa il punto sul mercato del Napoli tra Khalaili, Dodô e Gila.

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle strategie del Napoli in vista della prossima stagione. Secondo il collega, la dirigenza azzurra ha individuato due priorità sul mercato, indipendentemente dalle eventuali cessioni: l'acquisto di un vice Giovanni Di Lorenzo e l'arrivo di un nuovo difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato".

Khalaili e Dodò per la fascia, Gila è il prescelto

"I due ruoli che il Napoli vuole coprire, a prescindere dalle uscite, sono quelli del vice Di Lorenzo e sappiamo che c'è una sfida in corso con l'Inter per Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, con l'Inter che continuiamo però a dare in corsia di sorpasso per l'israeliano. C'è Dodò, che è un altro nome che balla tra il Napoli e anche la Roma. Io penso che alla fine sarà uno dei due il possibile vice Di Lorenzo. E poi Mario Gila, che è il prescelto come difensore centrale che il Napoli sta cercando di prendere, soprattutto di trovare un accordo con la Lazio, che al momento ancora non è stato raggiunto."