Kane da record: 72 gol stagionali e sorpasso a Pelé ai Mondiali

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: Harry Kane continua a segnare: numeri straordinari tra stagione e storia dei Mondiali.

Harry Kane continua a essere uno dei grandi protagonisti del Mondiale. Con la doppietta realizzata contro la Repubblica Democratica del Congo, il capitano dell'Inghilterra ha trascinato i Three Lions agli ottavi di finale e ha aggiornato statistiche sempre più impressionanti. Il centravanti del Bayern Monaco ha infatti raggiunto quota 72 gol stagionali, frutto di 61 reti con il club tedesco e 11 con la nazionale inglese. Anche nella classifica marcatori del torneo è ai vertici con cinque gol, al pari di Erling Haaland e alle spalle soltanto di Lionel Messi e Kylian Mbappé, entrambi a quota sei.

Superato Pelé, nel mirino c'è il podio all-time

La doppietta ha permesso a Kane di entrare ancora di più nella storia della Coppa del Mondo. L'attaccante inglese è salito a 13 reti complessive ai Mondiali, raggiungendo Just Fontaine e superando Pelé, fermo a 12 gol. Davanti a lui restano soltanto Gerd Müller (14), Ronaldo il Fenomeno (15), Miroslav Klose (16), Mbappé (18) e Messi (19). Con l'Inghilterra ancora in corsa, Kane ha ora l'occasione concreta di scalare ulteriormente una delle classifiche più prestigiose del calcio mondiale.