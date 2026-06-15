Clamoroso ai Mondiali: CT verso l'esonero a torneo in corso dopo il ko al debutto

vedi letture

La pesante sconfitta per 5-1 contro la Svezia all’esordio nel Mondiale 2026 ha scatenato una vera e propria bufera attorno alla Tunisia. Un k.o. netto, arrivato al termine di una prestazione giudicata insufficiente sotto il profilo difensivo e dell’organizzazione di gioco, che ha immediatamente acceso le critiche di stampa e tifosi. Nel mirino è finito soprattutto il commissario tecnico Sabri Lamouchi, accusato di scelte tattiche poco efficaci e di una gestione della gara incapace di arginare la superiorità della Svezia, trascinata da Gyökeres e Isak. Dopo il fischio finale, le reazioni sono state durissime: sui social sono comparsi messaggi che invocano un cambio immediato in panchina, mentre diversi media locali hanno parlato apertamente di "fallimento" e "disastro difensivo". Alcuni giornalisti hanno persino chiesto pubblicamente le dimissioni del tecnico e della dirigenza federale che lo ha nominato.

Lamouchi a rischio esonero con la Tunisia

Secondo quanto trapela dall’ambiente della federazione, la situazione sarebbe precipitata nelle ore successive alla partita. Sarebbe stata convocata una riunione d’emergenza per valutare il futuro della guida tecnica, con l’ipotesi di un esonero immediato di Lamouchi già durante il torneo. Una decisione che sarebbe storica e che rifletterebbe la gravità del momento e la paura di compromettere definitivamente il cammino nel gruppo.