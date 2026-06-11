Cominciano i Mondiali! Ecco le formazioni di Messico-Sudafrica
Finalmente ci siamo. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Messico-Sudafrica, il match inaugurale per questi Mondiali 2026. Il Messico opterà ovviamente per una gara offensiva, al debutto in casa per il torneo iridato, con il CT Aguirre che lascia in panchina il milanista Santi Gimenez per schierare Raul Jimenez, in difesa invece compare Vasquez del Genoa dal primo minuto. Nel Sudafrica invece assetto prettamente difensivo, almeno sulla carta, con un tandem offensivo composto da Foster e Rayners titolari.
Messico (4-1-2-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira; Fidalgo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinoses. Allenatore: Aguirre.
Sudafrica (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Ribisi, Mbozaki, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Foster, Rayners. Allenatore: Broos.
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