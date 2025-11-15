Danimarca, che fatica senza Hojlund: solo un pari in casa con la Bielorussia
La Danimarca inciampa al Parken Stadium di Copenaghen e non va oltre il pareggio contro la Bielorussia, nella sfida valevole per la quinta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una serata più complicata del previsto per la squadra del commissario tecnico Brian Riemer, costretta a fare i conti con l’assenza dell’attaccante del Napoli Rasmus Højlund, fermato all’ultimo minuto da un attacco influenzale. L’avvio lasciava presagire un altro tipo di gara: dopo appena undici minuti, infatti, Damsgaard trova il gol del vantaggio con una conclusione precisa che sblocca subito il punteggio. La Danimarca controlla, ma nella ripresa la Bielorussia sorprende i padroni di casa ribaltando tutto.
Prima arriva il pareggio firmato da Gromyko, poi è Demchenko a completare il sorpasso con il gol dell’1-2 che gela il Parken. A evitare una clamorosa sconfitta ci pensa Isaksen, attaccante della Lazio, bravo a finalizzare al 79’ una delle poche azioni realmente incisive nella seconda metà di gara. Il suo gol del 2-2 salva la Danimarca, ma non basta a cancellare la sensazione di un’occasione sprecata. Nonostante il mezzo passo falso, i danesi restano al comando del girone salendo a quota 11 punti, con un vantaggio minimo sulla Scozia, sconfitta in Grecia e ora distante una sola lunghezza.
