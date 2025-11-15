Rimonta solo sfiorata, Scozia ko in Grecia: 90’, una traversa e un gol sfiorato per McTominay

Serata di emozioni forti al Georgios Karaiskakis di Atene, dove la Grecia supera 3-2 la Scozia al termine di una gara vibrante, ricca di gol e continui capovolgimenti di fronte. Nel match valido per la quinta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, i padroni di casa partono subito forte e trovano il vantaggio dopo appena sette minuti grazie alla stoccata di Bakasetas. Nella ripresa la formazione ellenica sembra prendere definitivamente il controllo: al 57’ Karetsas firma il raddoppio e, appena sei minuti più tardi, Tzolis mette a segno il 3-0 che pare chiudere anzitempo la contesa. Ma la Scozia non alza la bandiera bianca. Gli uomini di Steve Clarke reagiscono con carattere e accorciano le distanze al 65’ con Doak, riaprendo un match che sembrava ormai segnato. L’inerzia cambia e cinque minuti dopo Christie trova il 3-2, alimentando le speranze di una clamorosa rimonta.

Gli scozzesi spingono fino all’ultimo, sfiorando più volte il gol del pareggio. Tra i protagonisti - e anche tra i più sfortunati - c’è Scott McTominay: il centrocampista del Napoli gioca tutti i 90 minuti, colpisce una traversa nel primo tempo e va vicino al gol anche nella ripresa, senza però riuscire a coronare la serata con la rete del 3-3. Con questo successo la Grecia sale a quota 6 punti. La Scozia, invece, resta ferma a 10 punti, mantenendo comunque il secondo posto a una sola lunghezza dalla Danimarca capolista. Una sconfitta amara, arrivata al termine di una partita in cui la rimonta era davvero a un passo.