Il Kosovo domina e passa 2-0 in Slovenia: intero match e buona prova per Rrahmani

Il Kosovo mette a segno un colpo pesante nella corsa ai Mondiali 2026, imponendosi 2-0 sul campo della Slovenia nella quinta giornata del Gruppo B. Allo Stožice Stadium di Lubiana la squadra del ct Franco Foda parte forte e dopo appena sei minuti trova il vantaggio con Asllani. La Slovenia prova a riorganizzarsi, ma nella ripresa la situazione si complica ulteriormente: Stojanovic rimedia un doppio giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Kosovo approfitta subito del momento favorevole e al 64’ arriva il raddoppio, con un autogol sfortunato di Karnicnik che mette di fatto in ghiaccio la partita.

Tra i protagonisti della serata spicca Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli, capitano e punto fermo al centro della retroguardia kosovara, disputa un match solido, attento e senza sbavature, guidando con personalità un reparto che ha concesso pochissimo. Con questo successo il Kosovo compie un balzo importante in classifica: raggiunge quota 10 punti e si porta al secondo posto del girone, a sole tre lunghezze dalla Svizzera capolista.