Dazn impazzisce per Lukaku, Marinozzi e Brocchi: “Ecco il campione! Autogol, ma lo crea lui!”

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Romelu Lukaku entra e fa subito la differenza per il Belgio, provocando un autugol in tempi record. A soli otto secondi dal suo ingresso in campo, Big Rom si avventa su un passaggio teso in area e disturba il difensore dell'Egitto che si devìa il pallone in campo, portando quindi il risultato sull'1-1.

Al commento in diretta di Dazn impazzisce la prima voce Andrea Marinozzi per il subentro di Lukaku che incide in maniera fulminea: "Lukaku al primo pallone! Entra e fa gol, i campioni! Con lui lì hanno senso i palloni dall’esterno. Sarà autogol, ma lui propizia il gol con l’attacco alla porta!".

Il commentatore tecnico Cristian Brocchi ha poi sottolineato ancor di più l'importanza del peso offensivo di Big Rom: "L’avevamo detto, mancava presenza, serviva lui là dentro. La sola presenza ha messo il dubbio ai difensori dell’Egitto. Non la tocca Lukaku ma poco cambia, è la sua presenza!”