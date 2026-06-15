De Bruyne entra nella storia del Belgio: stabilito il record di presenze

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Kevin De Bruyne entra nella storia del Belgio stabilendo il record di presenze. Come riporta Opta, quella di oggi contro l'Egitto è la sua 27esima apparizione tra Mondiali ed Europei: nessun giocatore della nazionale dei Diavoli Rossi può vantare un tale numero di partite giocate in queste competizioni.

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