De Bruyne entra nella storia del Belgio: stabilito il record di presenze
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Kevin De Bruyne entra nella storia del Belgio stabilendo il record di presenze. Come riporta Opta, quella di oggi contro l'Egitto è la sua 27esima apparizione tra Mondiali ed Europei: nessun giocatore della nazionale dei Diavoli Rossi può vantare un tale numero di partite giocate in queste competizioni.
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