Elmas, serata da dimenticare: la Macedonia crolla 7-1 in Galles, 90’ per l’azzurro

vedi letture

Serata amara per la Macedonia del Nord e per Eljif Elmas, protagonista per tutti i 90 minuti nel pesantissimo 7-1 incassato dalla sua nazionale al Cardiff City Stadium. Nel match valido per il Gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali 2026, il Galles sfrutta al massimo il fattore campo e chiude il girone al secondo posto con 16 punti, tre in più proprio della Macedonia e due in meno del Belgio capolista.

Al 18’ Wilson apre le marcature, passano soltanto tre minuti e Brooks firma il raddoppio, indirizzando già la sfida sui binari gallesi. La Macedonia prova a riaprire il match trovando il 2-1 con Miovski, che riaccende per un attimo le speranze degli ospiti. Un’illusione che dura poco: al 37’ Johnson ristabilisce il doppio vantaggio e nella ripresa, al 57’, al 75’ e all’81’ James chiude i conti con una tripletta. Quasi allo scadere arriva anche il definitivo 7-1 di Broadhead.