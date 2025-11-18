Ufficiale

Capitan Rrahmani guida il Kosovo: il difensore del Napoli titolare contro la Svizzera

di Francesco Carbone

Sono ufficiali le formazioni di Kosovo-Svizzera, match del Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma alle 20.45 allo stadio Fadil Vokrri di Pristina. Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, capitano e titolare al centro della difesa. Di seguito le formazioni:

Kosovo (4-4-2): Muric; Dellova, Rrahmani, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Rexhbecaj, Hodza, Muslija; Muriqi, Asllani.

Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Xhaka, Aebischer; Manzambi, Embolo, Vargas.