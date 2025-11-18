Qual. Mondiali, risultati e verdetti: Belgio e Romania a valanga! Pari Spagna, Georgia ko
Ultime partite di qualificazione, ultimi verdetti anche nella zona UEFA. Spagna, Belgio, Svizzera, Austria e Scozia sono le ultime cinque qualificate al Mondiale. Di seguiti risultati e marcatori:
Austria - Bosnia 1-1: 12' Tabakovic (B), 78' Gregoritsch
Belgio - Liechtenstein 7-0: 3' Vanaken, 34' e 41' Doku, 52' Mechele, 55' Saelemaekers, 57' e 59' De Ketelaere
Bielorussia - Grecia 0-0
Bulgaria - Georgia 2-1: 10' Rusev, 24' Krastev, 88' Lochoshvili (G)
Galles - Macedonia del Nord 7-1: 18' rig., 75' e 82' rig. Wilson, 21' Brooks, 23' Miovski (M), 37' Johnson, 57' James, 88' Broadhead
Kosovo - Svizzera 1-1: 47' Vargas, 74' Muslija (K)
Romania - San Marino 7-1: 2' Giacopetti (S), 13' aut. Rossi, 29' Baiaram, 43' Man, 57' aut. Valentini, 76' Hagi, 82' Ratiu, 85' rig. Munteanu
Scozia - Danimarca 4-2: 3' McTominay (S), 57' rig. Hojlund, 78' Shankland (S), 82' Dorgu, 93' Tierney (S), 98' McLean
Spagna - Turchia 2-2: 4' Olmo, 42' Gul (T), 54' Ozcan (T), 62' Oyarzabal
Svezia - Slovenia 1-1: 64' Elsnik, 86' Lundgren (Sv)
CLASSIFICHE
Gruppo B
Svizzera 14
Kosovo 11
Slovenia 6
Svezia 1
Gruppo C
Scozia 13
Danimarca 11
Grecia 7
Bielorussia 2
Gruppo E
Spagna 16
Turchia 13
Georgia 3
Bulgaria 3
Gruppo H
Austria 19
Bosnia 17
Romania 13
Cipro 8
San Marino 0
Gruppo J
Belgio 17
Galles 16
Macedonia del Nord 13
Kazakistan 8
Liechtenstein 0
