Hojlund risponde a McTominay: l’attaccante a segno su rigore in Scozia-Danimarca
Nella sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, la Scozia parte fortissimo e dopo appena tre minuti sblocca il punteggio grazie a Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli, servito da un cross morbido proveniente dalla fascia destra, si coordina in un istante e si inventa una rovesciata da manuale: palla all’angolino, portiere battuto, e pubblico in delirio per una delle reti più belle viste in queste qualificazioni.
La Danimarca però non resta a guardare. Nella ripresa, al 57’, Rasmus Hojlund rimette tutto in equilibrio con un rigore calciato alla perfezione. L’attaccante del Napoli non trema e spedisce il pallone all’incrocio dei pali rendendo vano qualsiasi tentativo del portiere scozzese Gordon. Una conclusione impeccabile che vale il suo tredicesimo gol in 31 presenze con la maglia danese.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro