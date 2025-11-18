Hojlund risponde a McTominay: l’attaccante a segno su rigore in Scozia-Danimarca

Mondiali
di Francesco Carbone

Nella sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, la Scozia parte fortissimo e dopo appena tre minuti sblocca il punteggio grazie a  Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli, servito da un cross morbido proveniente dalla fascia destra, si coordina in un istante e si inventa una rovesciata da manuale: palla all’angolino, portiere battuto, e pubblico in delirio per una delle reti più belle viste in queste qualificazioni.

La Danimarca però non resta a guardare. Nella ripresa, al 57’, Rasmus Hojlund rimette tutto in equilibrio con un rigore calciato alla perfezione. L’attaccante del Napoli non trema e spedisce il pallone all’incrocio dei pali rendendo vano qualsiasi tentativo del portiere scozzese Gordon. Una conclusione impeccabile che vale il suo tredicesimo gol in 31 presenze con la maglia danese.