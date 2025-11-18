Il Kosovo riprende la Svizzera: Rrahmani gioca l’intero match e rimedia un giallo
TuttoNapoli.net
Allo stadio Fadil Vokrri di Pristina il Kosovo pareggia 1-1 contro la Svizzera nel match del Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita si sblocca a inizio ripresa: è Vargas a portare avanti la Svizzera, finalizzando un’azione costruita da Sow. I padroni di casa però non cedono e trovano il meritato pareggio al 74’, quando Muslija firma l’1-1 che fa esplodere il pubblico kosovaro.
Il risultato non cambia più e al triplice fischio la Svizzera conserva il primo posto nel girone con 14 punti, seguita proprio dal Kosovo, che chiude al secondo posto con 11. Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha giocato l’intero match e ha rimediato al 10’ un cartellino giallo per una trattenuta.
Pubblicità
Mondiali
Copertina TuttonapoliConte è tornato: ora ci sono tre grandi problemi da affrontare di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com