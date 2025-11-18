Il Kosovo riprende la Svizzera: Rrahmani gioca l’intero match e rimedia un giallo

Il Kosovo riprende la Svizzera: Rrahmani gioca l’intero match e rimedia un gialloTuttoNapoli.net
di Francesco Carbone

Allo stadio Fadil Vokrri di Pristina il Kosovo pareggia 1-1 contro la Svizzera nel match del Gruppo B delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita si sblocca a inizio ripresa: è Vargas a portare avanti la Svizzera, finalizzando un’azione costruita da Sow. I padroni di casa però non cedono e trovano il meritato pareggio al 74’, quando Muslija firma l’1-1 che fa esplodere il pubblico kosovaro.

Il risultato non cambia più e al triplice fischio la Svizzera conserva il primo posto nel girone con 14 punti, seguita proprio dal Kosovo, che chiude al secondo posto con 11. Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha giocato l’intero match e ha rimediato al 10’ un cartellino giallo per una trattenuta.