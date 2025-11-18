McTominay al Mondiale! Delirio Scozia, serata attesa 28 anni e Hojlund va ai playoff
La Scozia vola ai Mondiali del 2026 dopo una partita pazzesca contro la Danimarca. Gli uomini di Steve Clarke partono subito fortissimo: dopo appena tre minuti Scott McTominay sblocca il punteggio con una prodezza. Servito da un cross morbido dalla destra, il centrocampista del Napoli si coordina al volo e firma una rovesciata spettacolare che lascia il portiere danese senza scampo. La Danimarca non resta a guardare e trova il pareggio nella ripresa: al 57’ Rasmus Hojlund trasforma un rigore con precisione chirurgica, riportando la sfida in equilibrio.
La Scozia torna avanti al 78’ con Shankland, ma i danesi rispondono immediatamente con Dorgu, che riporta tutto in parità appena quattro minuti dopo. Il momento decisivo arriva nei minuti di recupero: Tierney firma un gol straordinario per il 3-2, I padroni di casa poi trovano anche il quarto gol con McLean, chiudendo la partita in trionfo. Con questo successo la Scozia chiude il girone al primo posto con 14 punti assicurandosi così il pass diretto per i Mondiali. La Danimarca si ferma a 11 e va ai playoff. Da segnalare anche l’uscita di Hojlund all’83’. L’attaccante del Napoli, affaticato, ha chiesto il cambio sul punteggio di 2-2.
Gruppo C
Scozia 13
Danimarca 11
Grecia 7
Bielorussia 2
