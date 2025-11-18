McTominay show! Sblocca Scozia-Danimarca con una super rovesciata
Ad Hampden Park la Scozia parte con il piede sull’acceleratore. Nella gara contro la Danimarca, valida per la sesta giornata del Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026, la squadra di Steve Clarke trova subito il vantaggio grazie a una prodezza di Scott McTominay.
Il centrocampista del Napoli, riceve da un cross morbido arrivato dalla destra e firma un gol spettacolare con una rovesciata perfetta che si infila all’angolino e lascia senza scampo il portiere avversario. Un capolavoro che infiamma lo stadio dopo appena tre minuti.
