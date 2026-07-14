Fallimento Francia! Lezione di calcio della Spagna: 2-0 ed i più forti vanno a casa

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La Spagna supera la Francia in semifinale dei Mondiali 2026 e conquista la finale. La Roja di Luis de la Fuente domina i Bleus

Sembrava difficile immaginare una Francia fuori dai Mondiali dopo il percorso dominante mostrato nella competizione. La squadra di Didier Deschamps aveva impressionato per qualità, talento offensivo e superiorità tecnica, tanto da apparire superiore alle altre 47 nazionali del torneo. Poi è arrivata la Spagna, per la terza volta consecutiva in tre anni in una semifinale contro i Bleus, e ancora una volta è riuscita ad avere la meglio. La Roja di Luis de la Fuente conquista la finale della Coppa del Mondo 16 anni dopo l’unico precedente successo, al termine di una partita vinta con pieno merito. La Francia chiude così il ciclo di Deschamps, durato 14 anni, con una prestazione opaca e incapace di mettere in difficoltà un avversario più organizzato e dominante. La gara si sblocca al 22’ con il rigore trasformato da Oyarzabal. Dopo un avvio già favorevole alla Spagna, Digne si fa sorprendere da un rimbalzo su Lamine Yamal e lo atterra in area, nonostante l’attaccante fosse in posizione defilata. Dal dischetto il centravanti della Real Sociedad calcia con precisione e supera Maignan, che aveva intuito la traiettoria. Poco dopo la Francia perde anche Saliba per un problema muscolare: il difensore lascia il campo al 30’, sostituito da Lacroix. Il dato più significativo all’intervallo è lo zero alla voce tiri in porta per i francesi, nonostante la presenza di giocatori come Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola.

Spagna in finale: la Francia crolla e saluta il Mondiale

I cambi di Deschamps non riescono a cambiare l’inerzia della partita. La Spagna continua a controllare e trova il raddoppio con Pedro Porro, che avanza, dialoga con Dani Olmo e batte Maignan dopo essersi presentato davanti al portiere francese. La rete al 57’ chiude virtualmente il match, con la Francia incapace di reagire in modo efficace. Il tentativo di rimonta arriva troppo tardi e gli attacchi dei Bleus risultano confusi, senza mai mettere davvero in difficoltà la difesa spagnola. Ancora una volta il calcio dimostra che anche la squadra più forte sulla carta può essere eliminata nel momento meno atteso. La Francia dovrà ora accontentarsi della finale per il terzo posto, mentre la Spagna festeggia il ritorno in una finale mondiale e attende la vincente dell’altra semifinale tra Argentina e Inghilterra.