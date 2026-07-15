Nuovo stadio Napoli, incontro Comune-Q8: entro l'estate la possibile svolta
L'ipotesi di un nuovo stadio del Napoli nell'area delle ex raffinerie Q8 continua a prendere forma. Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio CRC Marco Giordano sul proprio profilo X, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra i vertici di Q8 e l'Amministrazione comunale per proseguire il confronto sul maxi progetto di riqualificazione urbana che interesserà l'area, ormai quasi completamente bonificata. Il club azzurro segue con grande attenzione gli sviluppi dell'iniziativa.
Nuovo stadio, il Napoli osserva il progetto Q8
"Entro pochi giorni nuovi incontri tra l'Amministrazione Comunale di Napoli ed i vertici di Q8: si continua a lavorare sul progetto di riqualificazione urbana da miliardi di euro sulle aree bonificate quasi del tutto delle ex raffinerie. Nel business plan è stato già fatto uno studio di fattibilità di un nuovo stadio al quale il Napoli guarda con enorme interesse, come confermato dall'AD Chiavelli. Ed il club, a quel punto, non sarebbe il solo attore nella costruzione dello stadio. Serve, però, l'ok definitivo del Comune atteso entro l'estate".
🏟️ QUESTIONE STADIO 🏟️. Entro pochi giorni nuovi incontri tra l'Amministrazione Comunale di Napoli ed i vertici di Q8: si continua a lavorare sul progetto di riqualificazione urbana da miliardi di euro sulle aree bonificate quasi del tutto delle ex raffinerie.— Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 14, 2026
Nel business plan… pic.twitter.com/5Hij9gBSaf
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