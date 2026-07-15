Calciomercato Napoli, Zerbin verso il ritorno al Frosinone: la formula dell’affare

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Alessio Zerbin potrebbe lasciare nuovamente il Napoli. Il Frosinone è in pole per il ritorno dell’esterno, ma resta vivo anche l’interesse del Verona.

Alessio Zerbin potrebbe salutare ancora una volta il Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW, è in fase avanzata la trattativa per il ritorno del classe 1999 al Frosinone, club nel quale ha già vissuto un’esperienza importante. Sul giocatore, però, resta anche l’interesse dell’Hellas Verona, che può contare sul gradimento del tecnico Marco Baroni, considerato un forte sponsor per l’eventuale trasferimento. Il Napoli e il Frosinone stanno lavorando sulla formula del prestito, con l’inserimento di un obbligo di riscatto: resta da definire se sarà legato a condizioni particolari oppure se si tratterà di un passaggio quasi automatico.

Zerbin e il possibile ritorno a Frosinone

Per Zerbin si tratterebbe di un ritorno in maglia giallazzurra, dopo la stagione 2021/22 trascorsa proprio al Frosinone. In quell’annata il giocatore aveva trovato spazio e continuità, prima di rientrare al Napoli al termine del campionato per il mancato riscatto da parte del club laziale. Ora le due società sono nuovamente al lavoro per provare a ricostruire un accordo che possa garantire al centrocampista maggiore spazio e continuità nella prossima stagione.